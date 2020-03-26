Состояние Льва Лещенко улучшилось

Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщила министр здравоохранения России Михаил Мурашко, информирует Lenta.ru.

По его словам, течение заболевания позволяет надеяться на благоприятный исход.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Друг Льва Лещенко: «Лева справится, это боец. Хочется, чтобы он увидел большие успехи родного «Динамо»