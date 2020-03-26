Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Остальные

Состояние Льва Лещенко улучшилось

22:14
Лев Лещенко. Фото Instagram.
Лев Лещенко. Фото Instagram.
Теги:

Состояние заразившегося коронавирусом Льва Лещенко улучшилось. Об этом сообщила министр здравоохранения России Михаил Мурашко, информирует Lenta.ru.

По его словам, течение заболевания позволяет надеяться на благоприятный исход.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

Друг Льва Лещенко: «Лева справится, это боец. Хочется, чтобы он увидел большие успехи родного «Динамо»

Дополнительная информация:

https://lenta.ru/news/2020/03/26/luchshe/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир