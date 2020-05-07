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Собянин ввел в Москве масочный режим с 12 мая

12:29
Коронавирус в Москве. Фото "СЭ"
Коронавирус в Москве. Фото "СЭ"
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в городе режима ношения масок и перчаток в общественных местах, начиная с 12 мая.

Это также касается посещение больниц, магазинов, аптек и проезд в общественном транспорте. Масочный режим уже введен в Подмосковье и ряде других регионов.

По данным Роспотребнадзора на день 7 мая, в Москве зафиксировано 6 703 новых случая заражения. Этот показатель стал рекордным для столицы — ранее максимальное число заболевших за сутки составляло 5 948 человек. За все время в Москве выявлено 92 676 заболевших коронавирусом.

Также в столице за сутки зафиксировано 769 выздоровевших и 39 умерших. Всего выздоровело 9 227 человек, умерло 905.

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