Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за пандемии коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения ограничения на работу городских организаций с 13 по 19 апреля. Со следующей неделе в столице вводится ряд дополнительных запретов и ограничений из-за пандемии коронавируса.

Временно приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры. Продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня.

Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели.

Приостанавливается выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла в строительстве и обслуживании метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60 процентов. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге сложно.

Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и ИП, для которых данный вид деятельности не является основным.

Вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных.

Ранее стало известно, что с 13 апреля в Москве вводится пропускной режим.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 666 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 100 440 человек, выздоровело — 369 956.

По данным Роспотребнадзора на день 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

В Москве с 13 апреля вводят пропускной режим