Собянин призвал москвичей на майские праздники оставаться дома

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в столице до 11 мая. Он попросил москвичей остаться дома на майские праздники.

«Несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний Covid-19, больных за неделю стало на 70 процентов больше, — говорится в заявлении на сайте мэра Москвы. -Рост — с 26 до 45 тысяч, и это только диагнозы, подтвержденные лабораторно в референс-центрах. Мы понимаем, что реально число заболевших еще больше. Многие переносят болезнь бессимптомно, у кого-то она в начальной стадии. А у кого-то она не подтверждена лабораторно, но есть все клинические признаки инфекции. И они уже реально проходят курс лечения амбулаторно или даже госпитализированы.

Количество москвичей, находящихся в больницах с диагнозом коронавирус, выросло до 17 тыс. человек. Сотни находятся в реанимации и на ИВЛ. Ежедневно умирает по 30-40 человек. Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведет к еще большему количеству заболевших и умерших.

Поэтому — как бы сложно ни было принимать такое решение — сегодня я подписал Указ, который продлевает до 11 мая 2020 г. (включительно) все ограничения, действующие в Москве. На майские праздники, пожалуйста, оставайтесь дома».

По последним данным, в мире зафиксировано 3 086 038 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 212 591 человек умер, выздоровели — 934 808.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.