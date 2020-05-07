Режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая, объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 г. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В Москве с 12 мая вводится первый этап ослабления введенных ограничений //

Ограничения на спортивные мероприятия в Москве продлены до 31 мая //

Собянин объяснил введение в Москве масочного режима //

Собянин обратился к москвичам после продления режима самоизоляции до 31 мая

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело. Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).