В Москве с 12 мая вводится первый этап ослабления введенных ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 12 мая начнется первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Меры будут вводиться, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей.

Также сообщается, что в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса отменяемые ограничения могут быть введены снова.

На 7 мая в России выявлен 11 231 случай заболевания коронавирусной инфекцией, погибло 88 человека, выздоровело 2 476. Общее число заболевших в России составило 177 160 человек, 1 625 умерло, 23 803 выздоровело.

Таким образом, Россия вышла на пятое место в мире по числу заболевших коронавирусом, обогнав Германию (168 162) и Францию (174 191). Самый большой прирост заболевших выявлен в Москве (+6 703).