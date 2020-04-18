Собянин анонсировал дополнительные изменения в пропускном режиме в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим действия цифровых пропусков до 1 мая и сообщил о дополнительных изменениях в пропускном режиме в столице из-за коронавируса.

Так, начиная с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы этими электронными картами, пассажирам нужно будет включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь — данное требование становится обязательным и сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.

Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Появится и новый вид цифровых пропусков — для осуществления волонтерской деятельности. Получить их смогут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ «Мосволонтер».

Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственнного образца, а также журналисты смогут не получать цифровые пропуска. Однако они все равно будут обязаны зарегистрировать на официальном сайте Мэра Москвы номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт.

Помимо этого расширена программа обеспечения бесплатными лекарстами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

По последним данным на 18 апреля, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 250 945 человек. Зафиксировано 154 268 летальных исхода от инфекции, вылечились 571 270 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.