Симптомы болезни, при которых обязательно нужно вызвать скорую

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин сообщил, при каких симптомах болезни стоит обязательно вызвать скорую помощь.

— Если вас беспокоит подъем температуры, то есть вы чувствовали себя нормально и вдруг внезапно; то есть не то что плавно нарастает, внезапно на фоне более-менее удовлетворительного состояния у вас возникает подъем температуры гектический, то есть выше 38,5 градуса, слабость, ломит спину, голова болит, першение в горле, резь в глазах, сухость в глазах, головокружение и к этому добавляется кашель, причем кашель, вот он почти что постоянный, сухой кашель, с ощущением гипоксии, то есть с ощущением нехватки воздуха, то есть физические движения сопровождаются одышкой — это грозные симптомы, когда надо не терять время и звонить в скорую, — сказал специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По последним данным, в России коронавирусом заразились 42 853 человека, из них 24 324 — в Москве. Всего скончался 361 пациент.