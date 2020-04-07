«СЭ» вошел в число социально значимых сайтов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утвердило список социально значимых сайтов, к которым абоненты домашнего интернета смогут до 1 июля получать бесплатный доступ, даже если у них закончатся средства на счету.

В список социально значимых сайтов в категории «Спорт» попал «Спорт-Экспресс».

В общий перечень ресурсов вошли социальные сети, государственные сервисы, агрегаторы, спортивные и банковские сайты, сервисы поиска работы и многие другие интернет-порталы разных категорий. Всего их насчитывается 391. Список — здесь.

Целью такого нововведения является обеспечение комфортного получения гражданами на безвозмездной основе необходимой информации и сервисов в условиях распространения коронавируса на территории России.

Подобную опцию могут использовать абоненты пяти операторов — «Ростелекома», «ЭР-Телекома» (бренд «Дом.ru»), МТС «Вымпелкома» («Билайн») и «МегаФона».