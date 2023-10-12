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Сегодня, 14:40

Байсултанов отметил дефицит оружия в спорте

Алина Савинова
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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов рассказал, что в российском спорте есть проблема дефицита оружия. По его словам, Министерство спорта России готово содействовать ее решению.

«Министерство спорта России занимается вопросами гармоничного воспитания личности. Видами спорта, связанными с использованием оружия, занимаются восемь федераций. У нас в стране 500 тысяч человек занимаются стрелковыми видами спорта, уверен, это число будет расти. Вопрос использования оружия в спорте непростой. Проблема дефицита оружия, его доступности по цене и качеству, особенно по части пневматического и лазерного оружия, есть. Мы готовы подключиться к поиску решения этой проблемы», — приводит ТАСС слова Байсултанова.

12 октября состоялся первый Всероссийский оружейный форум «Российский оружейный рынок. Развилка в развитии».

Источник: https://tass.ru/sport/18990085
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