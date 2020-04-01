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Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю из-за коронавируса

19:00
В Роспотребнадзоре считают, что необходимо продлить выходную неделю. Фото AFP
В Роспотребнадзоре считают, что необходимо продлить выходную неделю. Фото AFP
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что неделя выходных поможет снизить скорость распространения коронавирусной инфекции Covid-19, хотя его инкубационный период составляет 14 дней.

«Это крайне важное решение, которое позволяет сегодня снизить степень и скорость распространения вируса, что, безусловно, сегодня присутствует и будет присутствовать какое-то время. Четырнадцать дней это, конечно, недостаточно. Этих дней должно было бы быть больше. Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловно задача нашего грядущего период», — приводит слова Поповой «РИА Новости».

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 885 687 человек, умерших — 44 216, выздоровевших — 185 477.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Дополнительная информация:

https://ria.ru/20200401/1569460194.html

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