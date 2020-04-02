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Роспотребнадзор пояснил, как обрабатывать продукты из магазина во время коронавируса

09:30
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов при распространении коронавируса. Фото «Кубанские новости».
Роспотребнадзор дал советы по обработке продуктов при распространении коронавируса. Фото «Кубанские новости».
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Роспотребнадзор опубликовал серию рекомендаций о действиях во время пандемии коронавируса. Отмечено, что овощи и фрукты из магазина нужно мыть.

Товары в упаковках следует обрабатывать антибактериальными салфетками. Если продукт герметично упакован, то нужно промыть водой с мылом.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 937 567 человек. Умерших — 47 235, выздоровевших — 194 311.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

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