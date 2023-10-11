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Сегодня, 15:55

Роднина отметила ряд проблем в развитии массового школьного спорта в России

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина считает, что сейчас самое подходящее время, чтобы заняться системой российского спорта.

«У нас есть ряд проблем в развитии массового школьного спорта. Если этим не заниматься, то наше население будет малоподвижным, физически плохо развитым. Сейчас самое подходящее время заняться системой нашего спорта. Если нас выдавили из международного спорта, то самое время заняться выстраиванием системы и структуры внутри страны», — приводит ТАСС слова Родниной.

74-летняя Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой (1972, 1976, 1980), десятикратной чемпионкой мира и одиннадцатикратной чемпионкой Европы по фигурному катанию.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: https://tass.ru/sport/18974851
Ирина Роднина
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