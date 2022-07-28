В Покровском-Стрешневе приступили к созданию спортивного кластера

Природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево», расположенный на территории одноименной усадьбы, давно и прочно любим москвичами. В рамках работ по сохранению и восстановлению территории здесь обустраивают спортивный кластер. Он появится на месте гаражей за границами ООПТ.

— В настоящий момент с территории вывезен весь строительный и бытовой мусор, — сообщил заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Деревья, находящиеся в зоне производства работ, оградили защитными коробами. Провели планировку территории и приступили к устройству скейт-парка. Для него уже подготовили основание, а также сформировали фигуры.

Основной каскад фигур будет представлять собой набор элементов для олимпийской дисциплины скейтбординга «стрит». Площадь скейт-парка составит 1422 кв. м, его поделят на зоны по уровню подготовки райдеров — от начинающих до профи. Бетонная «плаза» спроектирована для быстрого прогресса спортсменов. Здесь предусмотрена также массивная центральная секция в виде ступеней с перилами и гранями в окружении разгонных радиусных элементов.

В состав спортивного кластера также войдет памп-трек площадью 1462 кв. м. Он представляет собой чередование волн и поворотов, для прохождения которых подойдет любой колесный снаряд — велосипед, самокат, ролики или скейтборд. Проектом предусмотрено две траектории — 54 метра для начинающих и 215 метров для опытных райдеров.

Кроме того, в кластер войдут площадки для паркура, воркаута, стритбола и три стола для пинг-понга. Не забыли и про самых маленьких спортсменов — для детей оборудуют спортивно-игровую площадку с комплексами для лазания и прыжков, а также с элементами для балансировки.

На территории спорткластера появятся киоск, туалетный модуль и лавочки для отдыха. Центральным элементом станет амфитеатр со сценой, где можно будет проводить мероприятия.

При создании спортивного кластера в Покровском-Стрешневе сохранят все деревья. Более того, рабочие высадят новые деревья и кустарники, которыми кластер отделят от Никольского тупика и существующих строений парка. Для этой зоны подобрали клен, липу, вяз, иргу, рябину, чубушник, а также многолетники для цветников.