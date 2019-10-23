Остальные
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Остальные

Рестлер напал на Тайсона Фьюри во время тренировки. Боксер получил травму

16:10
Теги:

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к своему дебюту в рестлинге, но на последней тренировке произошел неприятный эпизод.

Британец отрабатывал свои рестлерские навыки вместе со спарринг-партнером, но внезапно в зал ворвался Брон Строумэн, с которым Фьюри и встретится в Саудовской Аравии, и применил против него опасный прием, после которого британец рухнул на канвас и схватился за лодыжку.

Напомним, что бой Фьюри — Строумэн состоится 31 октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир