Рестлер напал на Тайсона Фьюри во время тренировки. Боксер получил травму

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри продолжает подготовку к своему дебюту в рестлинге, но на последней тренировке произошел неприятный эпизод.

Британец отрабатывал свои рестлерские навыки вместе со спарринг-партнером, но внезапно в зал ворвался Брон Строумэн, с которым Фьюри и встретится в Саудовской Аравии, и применил против него опасный прием, после которого британец рухнул на канвас и схватился за лодыжку.

Напомним, что бой Фьюри — Строумэн состоится 31 октября в рамках турнира по рестлингу WWE Crown Jewel в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).