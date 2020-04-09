Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переведен в обычную палату

Как сообщает Reuters, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен из реанимации в обычную палату. Ранее у политика был диагностирован коронавирус.

Сообщается, что Джонсон остается в больнице святого Томаса. Врачи продолжат пристально наблюдать за его состоянием.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 502 618 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 89 915 человек, выздоровело — 339 775.

По данным Роспотребнадзора на день 9 апреля в России всего зарегистрировано 10 145 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 79 летальных исходов, выздоровели 711 человек.

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