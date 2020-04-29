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Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

17:55
Андрей Воробьев. Фото instagram.com
Андрей Воробьев. Фото instagram.com
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом.

«На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится», — приводит слова Воробьева ТАСС.

Государственный деятель также сообщил, что власти Подмосковья заключили контракт на поставку 1 миллиона защитных костюмов для медицинских работников.

По последним данным Worldometers на 29 апреля, всего выявлен 3 163 408 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 219 350 человек, выздоровело — 975 927.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 29 апреля всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/8367037

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