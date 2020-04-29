Подмосковье вышло на плато по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье вышло на плато по количеству заражений коронавирусом.

«На плато мы вышли, наверное, это плато. По поводу роста — это 5-7%. Я думаю, что мы будем на нем какое-то время стоять, потом снижением продолжится», — приводит слова Воробьева ТАСС.

Государственный деятель также сообщил, что власти Подмосковья заключили контракт на поставку 1 миллиона защитных костюмов для медицинских работников.

По последним данным Worldometers на 29 апреля, всего выявлен 3 163 408 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 219 350 человек, выздоровело — 975 927.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 29 апреля всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.