Кожемяко: «Участники игр «Дети Приморья» почувствуют себя на уровне мировых спортсменов»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что организаторы первых зимних Международных спортивных игр «Дети Приморья» сделают все, чтобы участники почувствовали себя на уровне мировых спортсменов.

«Для нас важно, чтобы наши дети почувствовали себя на уровне мировых спортсменов, спортсменов других стран, чтобы у них была возможность проявить себя, познакомиться с ребятами, закрепить эту дружбу. В дальнейшем они будут представлять честь нашей страны, Приморского края, будучи взрослыми. Мы закладываем фундамент будущих отношений с нашими странами-соседями, и лучше, чем через юношеский, детский спорт, это не сделаешь. Они будут продолжать хорошие традиции, что были у нас, и приумножать их», — приводит слова Кожемяко ТАСС.

Первые зимние Международные спортивные игры «Дети Приморья» пройдут с 18 по 23 февраля в Приморском крае. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, а также из Белоруссии, КНДР, Китая и других государств.