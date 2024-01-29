«СЭ» требуется ночной редактор ленты новостей

«СЭ» продолжает развиваться и ищет ночного редактора ленты новостей. Если вы хотите работать в одном из ведущих спортивных изданий, то вам к нам!

Опыт работы в спортивных СМИ будет безусловным преимуществом. Приоритет отдается жителям Дальнего Востока. Работа полностью удаленная, график работы 0-8 (мск).

Обязанности:

— Мониторинг новостных лент агентств и конкурентов.

— Создание новостей для сайта на основе социальных сетей клубов и спортсменов.

— Расшифровка интервью и написание новостей по заданию редакции.

— Отбор тем, подходящих для ленты новостей.

— Дежурство на новостной ленте сайта.

Требования:

— Очень высокая оперативность и внимательность.

— Умение работать с большим объемом информации.

— Релевантный опыт работы в digital от года (сайты о спорте, разделы спортивной тематики).

— Грамотный русский язык.

— Английский на уровне чтения и перевода.

Свои резюме присылайте на адрес kamyshev@sport-express.ru.