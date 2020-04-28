Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России выпустило новые рекомендации по лечению коронавируса, сообщается на сайте министерства.
При лечении коронавируса возможно применение гидроксихлорохина, хлорохина, мефлохина, азитромицина, лопинавира плюс ритонавира, рекомбинантного интерферон бета-1b и рекомбинантного интерферон альфа, умифеновира, тоцилизумаба, сарилумаба, метилпреднизолона, дексаметазона, барицитиниба.
В сообщении минздрава указано, что новые рекомендации предназначены для врачей, а не для самолечения. Особое внимание в рекомендациях уделено противовоспалительной терапии, которая предотвратит острое течение заболевания, и профилактике опасных осложнений — например, тромбоза или тромбоэмболии.
По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 073 509 человек. Зафиксировано 211 766 летальных исходов от инфекции, вылечились 924 637 человек. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 93 558 человек, 8 456 выздоровело, 867 умерло.
Дополнительная информация:
https://www.rosminzdrav.ru/news/2020/04/28/13833-minzdrav-rossii-obnovil-metodicheskie-rekomendatsii-po-koronavirusu