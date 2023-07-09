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Сегодня, 11:29

Мамиашвили — о возможном допуске россиян на Азиатские игры: «Это будет прекрасно»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном допуске российских и белорусских спортсменов до Азиатских игр-2023.

«Это будет прекрасно. Но пока нет формулировки, нужен документ. Мы на сегодняшний день прекрасно сотрудничаем с азиатскими спортивными организациями, обмениваем учебно-тренировочным процессом», — сказал Мамиашвили «СЭ».

8 июля глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что организация еще не получила официального приглашения на турнир.

Ранее сообщалось, что спортсмены смогут выступать на Азиатских игр-2023 в нейтральном статусе и не будут иметь права на получение медалей соревнований. При этом спортсмены смогут принять участие в отборе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Российские спортсмены выступят на&nbsp;Азиатских играх без флага и&nbsp;медалей. Россиян допустили до Азиады без флага и медалей. Хорошо это или плохо?

Михаил Мамиашвили
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