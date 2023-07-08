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Поздняков: «Олимпийский комитет России не получал приглашений к участию в Азиатских играх»

Виктория Кравченко
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Станислав Поздняков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава ОКР Станислав Поздняков прокомментировал новость о том, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до участия в Азиатских играх.

«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские Игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев.

На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — передает слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Он отметил, что до соревнований осталось немного времени, поэтому у российских спортсменов могут возникнуть проблемы с полноценной подготовкой, финансированием и организацией поздки.

«За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белоруссов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами. С учетом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом», — добавил Поздняков.

Ранее сообщалось, что спортсмены из России и Беларуси на Азиатских играх-2023 будут соревноваться в нейтральном статусе и вне медального зачета.

Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Станислав Поздняков
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