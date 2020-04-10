Мэр Москвы назвал катастрофой ситуацию со здравоохранением за рубежом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные власти извлекли из опыта других стран в ситуации с пандемией коронавируса.

— Самое главное, что мы увидели, самое главное — это катастрофическую ситуацию со здравоохранением, — приводит «РИА Новости» слова Собянина. — Просто катастрофическую. Возможно, то, что мы видим в интернете или по телевидению, не совсем отвечает реальности. Не знаю, какую: в положительную или в отрицательную... В любом случае, это такая шоковая история, которая нас не то что настораживает, а подвигает тебя к действию. Потому что ты понимаешь, что ты не застрахован от этого, и никто не может быть застрахован, несмотря ни на какие предпринимаемые меры.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.