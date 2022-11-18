Матыцин рассказал о взаимодействии с министерствами спорта новых регионов РФ

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что министерство обсуждает с министрами спорта новых регионов России стратегии развития физической культуры и спорта.

«Основная задача — максимально открыто поговорить о тех проблемах, планах, которые есть в отрасли в этот непростой период, оценить итоги реализации стратегии развития физической культуры и спорта, при необходимости внести определенные коррективы как на федеральном, так и на региональном уровне, еще раз проанализировать систему эффективности управления в спорте. Определить важные направления и ресурсы к подготовке кадров и развитию инфраструктуры, посмотреть, какие ресурсы есть у регионов, чтобы обеспечить реализацию календаря спортивных соревнований. Мы через региональных министров взаимодействуем с руководителями регионов.

Мы считаем, что важна форма прямого диалога, важно слышать друг друга и принимать решения, такой стиль управления демонстрирует и показывает президент Российской Федерации, председатель правительства. Конечно, спорт находится сейчас под огнем санкций, нам важно решить задачи укрепления национальной системы спорта, взаимодействия с международными организациями, все это мы не можем делать без участия регионов, потому что они — основа деятельности. Очень важно, что регионы вливаются в нашу семью, в наше сообщество, в каждом из регионов есть опыт, который, конечно, необходим для того, чтобы обеспечить эффективную работу спортивных ведомств субъектов», — сказал Матыцин ТАСС.

30 сентября в состав РФ вошли Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.