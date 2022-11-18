Матыцин заявил, что призеры Спартакиады в шести видах спорта получат премии отдельно

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что победители и призеры Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов в шести неолимпийских видах спорта получат отдельные выплаты от Министерства спорта.

«В этом году прошла Спартакиада, хочу выразить благодарность всем 12 субъектам, которые приняли участие в организации. Это хороший стимул для тренеров и спортсменов. Мы решили вопрос о премировании спортсменов. Честно скажу, что отдельные виды спорта не попали в постановление правительства о премировании. В ближайшее время решим вопрос, чтобы все спортсмены и тренеры были премированы. Это шесть видов спорта, которые по определенным причинам не попали в постановление правительства», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Спартакиада проходила с 10 августа по 2 октября в 12 субъектах России по 39 видам спорта. В соревнованиях приняли участия 9513 человек из 82 субъектов и федеральной территории Сириус.