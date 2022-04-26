Матыцин: «У нас нет опасений по смене российскими спортсменами гражданства»

Матыцин заявил об отсутствии опасений по смене российскими спортсменами гражданства

Министр спорта РФ Олег Матыцин не опасается того, что российские атлеты в условиях санкций могут сменить спортивное гражданство.

«У нас нет опасений по смене российскими спортсменами гражданства», — цитирует ТАСС министра.

Ранее большинство международных федераций объявили о недопуске россиян на спортивные соревнования в связи с ситуацией на Украине.