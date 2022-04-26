Матыцин: «У нас нет опасений по смене российскими спортсменами гражданства»
Матыцин заявил об отсутствии опасений по смене российскими спортсменами гражданства
Министр спорта РФ Олег Матыцин не опасается того, что российские атлеты в условиях санкций могут сменить спортивное гражданство.
«У нас нет опасений по смене российскими спортсменами гражданства», — цитирует ТАСС министра.
Ранее большинство международных федераций объявили о недопуске россиян на спортивные соревнования в связи с ситуацией на Украине.
Источник: https://tass.ru/sport/14475307
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