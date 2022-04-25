Стало известно, какая международная спортивная федерация не ввела санкции против России

Как стало известно «СЭ», сборная России сохранила официальный статус в Международной федерации городошного спорта (МФГС). Об этом рассказала председатель организационного комитета МФГС Ирина Борякова.

— Если будут проходить соревнования, то в них будет участвовать сборная России в полноценном статусе. Наша федерация небольшая, но проводятся чемпионаты мира, чемпионаты Европы, у нас представлено 12 стран. На этой неделе должен был начаться чемпионат Европы в Белоруссии, Молодечно, но из-за известных событий его пришлось отменить, — рассказала Борякова.

В Международной федерации, согласно официальному сайту, состоят Россия, Белоруссия, Эстония, Украина, Германия, Финляндия, Армения, Молдавия, Азербайджан, Латвия, Монголия и Киргизия. Городки официально признаны видом спорта Министерством спорта России.

Чемпионат Европы в Молодечно должен был стартовать 26 апреля.