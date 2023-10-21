Матыцин: «Надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены и тренеры будут чувствовать себя комфортно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о возможности создать спортивный арбитраж в России, аналогичный CAS.

— Знаете, я неоднократно заявлял, что мы сами должны внутри страны определять стандарты, что мы в принципе и делаем на протяжении всей истории. Надо с уважением относиться к международным организациям, но задача в том числе спортивного арбитража в России, чтобы спорт был в рамках правил, в рамках законодательства, а спорные вопросы разрешались максимально оперативно с помощью грамотных профессиональных юристов и спортивного сообщества. Мне кажется, нам не надо стремиться к созданию каких-то глобальных объединений. У нас огромная страна, 89 субъектов, у нас огромное количество партнеров. И здесь надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены и тренеры будут чувствовать себя комфортно. И все спортивные лиги, объединения также имели возможность в случае необходимости получить правовую поддержку со стороны спортивного арбитража.

— Индия мечтает о проведении Олимпиады в 2036 году. Мы как партнеры поможем им?

— Готовы помочь, посоветовать, если к нам обратятся наши коллеги. Мы успешно взаимодействуем в рамках БРИКС. Конечно, мы будем делиться опытом.