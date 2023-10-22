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Матыцин заявил, что Минспорт стремится действовать через созидательные меры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава Министерство спорта России Олег Матыцин заявил, что организация стремится создавать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны.

«Мы стремимся действовать не через запретительные, а через созидательные меры, которые до их утверждения будут детально обсуждаться с экспертным спортивным сообществом. Наша задача создать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны, обеспечить им социальные гарантии», — приводит слова Матыцина Telegram-канал Минспорта РФ.

Также глава Минспорта отметил, что на прошедшем форуме «Россия — спортивная держава» стал понятно, что сфера спорта уверенно развивается и обладает всем необходимым для этого потенциалом. Матыцин заявил, что задача представителей СМИ при этом быть максимально объективными в своих материалах, не тиражировать непроверенную информацию.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что спортсмены обязаны уведомлять Центр спортивной подготовки (ЦСП) о договорах и контрактах с иностранными спортивными организациями и физическими лицами, а также о предполагаемых участиях в коммерческих соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе международных, незапланированных единым календарным планом спортивных мероприятии?.

Олег Матыцин
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Матыцин: «Надо создать правовое поле, в рамках которого спортсмены и тренеры будут чувствовать себя комфортно»
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