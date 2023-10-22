Матыцин заявил, что Минспорт стремится действовать через созидательные меры

Глава Министерство спорта России Олег Матыцин заявил, что организация стремится создавать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны.

«Мы стремимся действовать не через запретительные, а через созидательные меры, которые до их утверждения будут детально обсуждаться с экспертным спортивным сообществом. Наша задача создать для российских спортсменов конкурентную среду внутри страны, обеспечить им социальные гарантии», — приводит слова Матыцина Telegram-канал Минспорта РФ.

Также глава Минспорта отметил, что на прошедшем форуме «Россия — спортивная держава» стал понятно, что сфера спорта уверенно развивается и обладает всем необходимым для этого потенциалом. Матыцин заявил, что задача представителей СМИ при этом быть максимально объективными в своих материалах, не тиражировать непроверенную информацию.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что спортсмены обязаны уведомлять Центр спортивной подготовки (ЦСП) о договорах и контрактах с иностранными спортивными организациями и физическими лицами, а также о предполагаемых участиях в коммерческих соревнованиях и иных мероприятиях, в том числе международных, незапланированных единым календарным планом спортивных мероприятии?.