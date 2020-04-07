Коронавирус в России: главное на утро 7 апреля

По данным Роспотребнадзора 7 апреля 2020 года на 08.40 по московскому времени, в России на данный момент выявлено 6 343 случая коронавируса в 80 регионах, 47 человек умерли, выздоровело — 406.

— Больше всего заболевших насчитывается в Москве (4 484) человек), Московской области (387) и Санкт-Петербурге (226).

— Ограничительные меры, принятые в России в период борьбы с коронавирусом, являются выдержанными и правильными, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что анализ на коронавирус COVID-19 будет оплачен из Фонда обязательно медицинского страхования.

— В нескольких регионах ввели карантин для прибывших из Москвы и Петербурга. В Красноярском крае, Томской и Иркутской областях власти установили для прилетающих из столиц обязательный двухнедельный период изоляции.

— Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

В документе перечислены девять отраслей: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; туристические агентства и другие организации в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

— Ассоциация туроператоров России (АТОР) попросила правительство разрешить туроператорам не выплачивать туристам компенсации за отмененные туры до 2022 года.

— Правительство приняло решение до конца текущего года ввести мораторий на отключение коммунальных услуг за долги и на штрафы за просрочку платежей в этой сфере.

— Генпрокуратура выявила в пяти регионах фейки о коронавирусе в интернете. В Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области в ряде сообществ в «ВКонтакте», Facebook и Instagram, по данным ведомства, распространяли недостоверную информацию.

— Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) сообщил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса.