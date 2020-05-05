Коронавирус в мире 5 мая: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 5 мая, в мире зарегистрировано 3 582 469 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 187 странах/регионах. Зафиксировано 251 510 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 1 162 538 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (1 180 288 человек). Далее идут Испания (218 011), Италия (211 938), Великобритания (191 832), Франция (169 583), Германия (166 152), Россия (145 268). Далее — Турция (127 659) и Бразилия (108 266).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (68 922), Италии (29 079), Великобритании (28 809), Испании (25 428) и Франции (25 204). Далее идут Бельгия (7 924), Бразилия (7 343), Германия (6 993), Иран (6 277) и Голландия (5 098).

Больше всего выздоровевших людей — в США (187 180). Далее идут Германия (132 700), Испания (121 343), Италия (82 879), Китай (78 709), Иран (79 379), Турция (68 166), Франция (51 476) и Бразилия (45 815).

По данным Роспотребнадзора, в России на день 4 мая зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.