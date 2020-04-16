Коронавирус в мире 16 апреля: число заболевших, умерших и выздоровевших

По данным на утро 16 апреля в мире зарегистрированы 2 083 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 616 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 510 350 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт Wolrdometer.

Первое место по числу зараженных занимают США — 644 089 человек. Далее идут Испания (180 659), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (134 753). После этой пятерки — Великобритания (98 476), Китай (82 347) и Иран (76 389).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (28 529), Италии (21 645) и Испании (18 812). Далее идут Франция (17 167), Великобритания (12 868), Иран (4 777).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (77 892), далее идут Германия (72 600), Испания (70 853), Иран (49 933), США (48 708), Италия (38 092) и Франция (30 955).

По данным Роспотребнадзора на день 15 апреля, в России — 24 490 случаев заражения, 198 человек умерли, выздоровело — 1 986.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире — турниры были остановлены, перенесены или отменены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется