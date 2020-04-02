В мире от коронавируса скончались уже более 50 тысяч человек

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

На 2 апреля 2020 года, по данным Worldmeters, в мире от этой болезни скончались уже более 50 тысяч человек.

Сильнее всего пострадали Италия и Испания, где умерли уже более 13 и 10 тысяч человек соответственно.

В России, по информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов.