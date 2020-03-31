Коронавирус в мире, 31 марта: сколько заболело и вылечилось за сутки

В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса. На утро 31 марта в мире по данным Worldometers зафиксировано в общей сложности 786 907 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 200 странах. Выздоровело 165 892 человек, зарегистрировано 37 840 летальных случаев.

За последние сутки подтверждено еще 2 192 случая заражения коронавирусом, наибольшее количество зафиксировано в США (422), Германии (166) и Пакистане (148). Наибольшее количество смертей за последние сутки — в США (14), Мексике (8) и Китае (5).

Наибольшее количество случаев коронавируса за все время было зафиксировано в США (164 266), Италии (101 739) и Испании (87 956). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (11 591), Испании (7 716) и Китае (3 305).