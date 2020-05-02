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Коронавирус разделил испанцев. Для детей, пожилых и спортсменов определили время выхода на улицу

12:23
Эпидемия коронавируса в Испании. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в Испании. Фото Reuters
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Правительство Испании определило периоды времени для прогулок для разных возрастных категорий, сообщает AS.

Со 2 мая с полудня до семи часов вечера могут выходить на улицу дети с родителями. Утром с шести до десяти и вечером с восьми до одиннадцати гуляют и занимаются спортом взрослые. Промежутки с десяти утра до полудня и с семи до восьми вечера выделены для пожилых.

По последним данным, в Испании сохраняется одна из самых сложных ситуаций с коронавирусом в мире. Страна занимает второе место по количеству заболевших (242 988 человек) и четвертое — по количеству погибших (24 824).

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