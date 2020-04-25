Капелло считает, что футболисты должны помогать простым людям в период пандемии коронавируса

Бывший тренер «Челси» и сборной России Фабио Капелло отметил, что не призывает к снижению зарплат футболистов, но считает, что они должны помогать обычным людям в период пандемии коронавируса.

— Во многих странах спорят о том, должны ли футболисты соглашаться на снижение размера зарплаты из-за пандемии коронавируса, — цитирует Laureus. — Я не уверен насчет сокращения зарплат, однако считаю, что топовые футболисты, которые сейчас так много зарабатывают, должны понять, насколько им повезло, и поддержать простых людей в этом ужасное время.

И речь не только о деньгах, им стоит извлекать пользу из своей известности и быть активным членом общества.

Из-за пандемии коронавируса практически все футбольные турниры отменены или приостановлены. По последним данным Woldometers, по состоянию на вечер 25 апреля в мире коронавирусной инфекцией заражен 2 878 821 человек, 825 501 выздоровел, 200 827 погибли.