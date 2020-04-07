Как укрепить иммунитет и каков риск заражения коронавирусом. Рекомендации доктора Комаровского

Известный доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале дал ряд рекомендаций по теме коронавируса. В частности, врач поделился мнением о дезинфекции в условиях пандемии, сообщил, где можно сдать тесты, а также рассказал, как коронавирус может сказаться на грудничках и детях с большим количеством болезней.



По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.