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Как укрепить иммунитет и каков риск заражения коронавирусом. Рекомендации доктора Комаровского

7 апреля 2020, 23:45
Доктор Комаровский. Фото YouTube
Доктор Комаровский. Фото YouTube
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Известный доктор Евгений Комаровский на своем YouTube-канале дал ряд рекомендаций по теме коронавируса. В частности, врач поделился мнением о дезинфекции в условиях пандемии, сообщил, где можно сдать тесты, а также рассказал, как коронавирус может сказаться на грудничках и детях с большим количеством болезней.


По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

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