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Главврач больницы в Коммунарке выздоровел после коронавируса

10:53
Денис Проценко. Фото Facebook
Денис Проценко. Фото Facebook
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Главный врач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко выздоровел после коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Специалист приступил к своим обязанностям после получения двух отрицательных результатов анализа.

— Два отрицательных анализа, — написал Проценко. — Изоляция завершена — полноценный рабочий день. Подробнее напишу, как вернусь из красной зоны.

В эту больницу отправляют всех прибывших в Москву с симптомами ОРВИ из стран, где зафиксированы крупные вспышки коронавирусной инфекции, а также тех, у кого есть подозрение на коронавирус.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.

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