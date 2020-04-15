ГИБДД начала проверки всех водителей на въезде в Москву

Сотрудники ГИБДД начали проверку спецпропусков у всех автомобилистов, за исключением водителей и пассажиров общественного и спецтранспорта, на въездах в Москву, сообщает РИА «Новости». Пока протоколов на нарушителей не составляли.

Со стороны области образовалась пробка. Ранее в столичной полиции предупреждали, что из-за проверок возможны затруднения в движении.

С 15 апреля сотрудники ГИБДД начали проверять наличие пропуска у каждого водителя на въездах в Москву. Это связано с дополнительными мерами по борьбе с коронавирусом. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

По данным Роспотребнадзора на утро 15 апреля, в России зарегистрировано 21 102 случая заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1 694 человека.