Fox News: «Нулевой пациент» заразился коронавирусом в китайской лаборатории

Первый случай заражения коронавирусом произошел в лаборатории в Ухане (Китай), сообщает Fox News.

По данным источника, китайские власти не планировали создать биологическое оружие, но хотели продемонстрировать, что в стране способны идентифицировать новые вирусы и бороться с ними не хуже, чем в США.

Источники американского телеканала указывают, что изначально вирус передался от летучей мыши к человеку, а «нулевой пациент» работал в лаборатории в Ухане. После этого COVID-19 распространился по стране. Один из источников заявил, что это была самая дорогая операция по сокрытию улик за всю историю. При этом сообщается, что заражение произошло именно в лаборатории, а в Ухане летучие мыши не продаются на рынке в качестве еды. Версия же о случайном заражении должна была скрыть реальные причины случившегося.

Кроме того, Fox News утверждает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) помогала Китаю в сокрытии реальных причин распространения вируса. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования ВОЗ.

По данным на утро 16 апреля в мире зарегистрированы 2 083 315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 210 странах/регионах. Зафиксированы 134 616 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 510 350 человек выздоровели за время пандемии.

В России, по данным Роспотребнадзора, 24 490 случаев заражения COVID-19. 198 человек умерли, выздоровели — 1986.