Драчев: «Сидоров вырос в настоящего биатлониста»

Президент Федерации биатлона Ленинградской области Владимир Драчев прокомментировал победу своего подопечного Евгения Сидорова в индивидуальной гонке на Всероссийской спартакиаде 2024 в Златоусте.

«Пора уже побеждать. Функционально он всегда был сильным парнем, но главной для него всегда была работа на стрельбище и умение останавливать себя, грамотно и четко работать на рубеже. В этом году у нас получился хороший тандем с Красноярским краем. Мы сделали хорошую работу, в чем Красноярск нам сильно помог. Смена методики стрельбы дала свои плоды. Стрелять он умел, но на подходе сбивался, потому что переживал. Из-за этого у него были остановки по минуте и неуверенность ритма.

Можно смело говорить, что человек вырос в настоящего биатлониста. Считаю, в сборной он сможет еще вырасти, у него потенциал сумасшедший. Еще в 2018 году я говорил, что это один из самых перспективных спортсменов по своей способности бежать. Мы просматривали много разных спортсменов, но у Жени функциональный потенциал был даже выше, чем у Александра Логинова и Эдуарда Латыпова. Про остальных и не говорю. Умение соединить два вида спорта ему давалось сложно. 26 лет для него – возраст роста и развития. Он набрался сил, энергии и опыта. Кому-то это дается в 21 год, а кому-то вообще не дается», – цитирует Metaratings.ru Драчева.