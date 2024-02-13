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13 февраля, 23:15

Спартакиада: где смотреть и расписание трансляций 14 февраля

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Большунов.
Фото AFP

II Всероссийская Спартакиада среди сильнейших спортсменов в 2024 году проходит с 9 по 18 февраля. «СЭ» публикует расписание соревнований на 14 февраля. В этот день будет разыграно шесть комплектов медалей. Время начала — московское.

Расписание Спартакиады на 14 февраля

14 февраля, среда

05.00. Керлинг: круговой турнир, женщины. Красноярск

07.00. Хоккей: группа А, Московская область — Республика Башкортостан. Челябинск

08.30. Горнолыжный спорт: слалом, мужчины, заезд 1. Куса

08.30. Керлинг: круговой турнир, смешанные пары. Красноярск

09.00. Скелетон: смешанная пара. Сочи, Красная Поляна

09.00. Конькобежный спорт: дистанция 500 м, женщины. Челябинск

09.00. Лыжное двоеборье: трамплин (команда 2 чел.). Нижний Тагил

09.00. Лыжные гонки: женщины, командный спринт (СВ), квалификация. Тюмень

09.40. Лыжные гонки: мужчины, командный спринт (СВ), квалификация. Тюмень

10.00. Сноуборд: слоупстайл, женщины, финал. Миасс

10.00. Фристайл: слоупстайл, женщины, финал. Миасс

10.15. Конькобежный спорт: дистанция 500 м, мужчины. Челябинск

10.30. Лыжные гонки: женщины, командный спринт (СВ), финал. Тюмень

10.30. Хоккей: группа А — Нижегородская область : Москва. Челябинск

11.00. Горнолыжный спорт: слалом, мужчины, заезд 2. Куса

11.00. Лыжные гонки: мужчины, командный спринт (СВ), финал. Тюмень

11.00. Сноуборд: слоуп-стайл, мужчины, финал. Миасс

11.00. Фристайл: слоуп-стайл, мужчины, финал. Миасс

11.35. Конькобежный спорт: дистанция 3000 м, женщины. Челябинск

12.00. Керлинг: круговой турнир, мужчины. Красноярск

13.00. Лыжное двоеборье: гонка 7,5 км (спринт — команда 2 чел.). Нижний Тагил

13.45. Конькобежный спорт: дистанция 5000 м, мужчины. Челябинск

14.00. Хоккей: группа Б, Свердловская область — Санкт-Петербург. Челябинск

14.25. Фристайл: парный могул, квалификация. Красноярск

15.30. Керлинг: круговой турнир, женщины. Красноярск

16.30. Фристайл: парный могул, женщины, финал. Красноярск

16.30. Фристайл: парный могул, мужчины, финал. Красноярск

17.00. Прыжки на лыжах с трамплина: HS 110, смешанные команды, 1-й раунд. Нижний Тагил

17.30. Хоккей: группа Б — Красноярский край: Челябинская область. Челябинск

18.15. Прыжки на лыжах с трамплина: HS 110, смешанные команды, финал. Нижний Тагил

В прямом эфире лыжные гонки можно посмотреть на сайте «Матч ТВ». Все остальные соревнования покажет телеканал «Спортивный» в Триколоре, также следить за Спартакиадой можно в официальном сообществе Всероссийской Спартакиады в соцсети «ВКонтакте».

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
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