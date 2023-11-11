Чернышенко заявил, что для развития спорта в новых регионах выделено свыше 3,3 миллиардов рублей

В пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко сообщили, что более 3,3 миллиардов рублей из бюджетных и внебюджетных источников направлено для создания и восстановления спортивной инфраструктуры в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«По поручению президента Владимира Путина идет активная интеграция новых субъектов в спортивную жизнь страны. Для создания и восстановления инфраструктуры, закупку оборудования и спортивного инвентаря в 2023 году из бюджетных и внебюджетных источников направлено более 3,3 миллиарда рублей. Общими усилиями приводится в нормативное состояние несколько десятков спортивных объектов. Планируется создание 28 физкультурных комплексов открытого типа, более 200 спортивных школ будут оснащены современным оборудованием. Важно создать максимально комфортные условия для развития как массового спорта, так и спорта высших достижений», — приводит заявление Чернышенко ТАСС.

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России 5 октября.

12 октября МОК временно отстранил ОКР из-за того, что организация включила представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в свой состав.