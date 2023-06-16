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Сегодня, 11:39

Бывший губернатор Владимирской области предложила провести Игры в честь 1000-летия Суздаля

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Экс-губернатор Владимирской области, а ныне аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратилась к министру спорта Олегу Матыцину с предложением провести большие игры в честь 1000-летия со дня основания Суздаля в следующем году.

«Мы отпраздновали 1000-летие Казани, 800-летие Нижнего Новгорода. Почему бы не провести большие игры в честь 1000-летия Суздаля в следующем году?» — сказала Орлова.

Олег Матыцин
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