Бывший губернатор Владимирской области предложила провести Игры в честь 1000-летия Суздаля

Экс-губернатор Владимирской области, а ныне аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обратилась к министру спорта Олегу Матыцину с предложением провести большие игры в честь 1000-летия со дня основания Суздаля в следующем году.

«Мы отпраздновали 1000-летие Казани, 800-летие Нижнего Новгорода. Почему бы не провести большие игры в честь 1000-летия Суздаля в следующем году?» — сказала Орлова.