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Польский депутат назвал глупостью инцидент с флагом РФ на финале ЧМ по шашкам

17:30

Польский депутат от партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке назвал идиотизмом и глупостью инцидент, который произошел в Польше на финале чемпионата мира по шашкам, когда во время партии с участием действующей чемпионки мира по шашкам россиянки Тамары Тансыккужиной с игрового стола был убран флаг РФ.

«Во-первых, это злопыхательство нашего правительства, которое делает, что может, чтобы докопаться до россиян, а второе — это идиотизм Федерации шашек, которая слепо выполняет распоряжения Международного олимпийского комитета. Полная глупость», — сказал он ТАСС. Политик подчеркнул, что спортсменка из Польши повела себя очень достойно, убрав польский флаг в знак солидарности.

Депутат рассказал, что говорил с Тансыккужиной о случившемся, но не стал извиняться, так как является представителем оппозиции и не несет ответственности за действия польского правительства. «Я просто могу выразить свою симпатию», — заключил он.

Финальный матч проходит в Польше с 23 апреля по 3 мая. Тансыккужина борется за победу с представительницей Польши Натальей Садовской. В субботу спортсменки провели партию в классические шашки, которая длилась почти четыре часа. Победителя седьмого раунда определить не удалось — игра завершилась ничьей, поэтому вечером их ждет партия в быстрые шашки.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11294315

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