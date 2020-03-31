Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал новость о первой смерти от коронавируса в стране. Скончался 75-летний актер Виктор Дашкевич.

«Жена здорова (она же с мужем жила), дочка здорова, — цитирует президента БЕЛТА. — Потому что иммунитет сильный. А он, бедолага, не выдержал. Поступил с тяжелой пневмонией, на ИВЛ лежал, спасали его».

Также Лукашенко заявил, что в нынешней ситуации надо стараться беречь людей пожилого возраста: «Не потому, что они старики, а потому, что у них иммунитет ослаб. И второе — у них букет болезней». «Если люди этого не поймут, мы ничего в этом плане не сделаем», — отметил глава государства.

Чемпионат Белоруссии по футболу — единственный европейский чемпионат, который не был прерван из-за пандемии коронавируса. Также продолжается и чемпионат страны по хоккею. Сам президент ранее принимал участие в хоккейном матче. После игры он заявил, что не боится вирус и будет продолжать выходить на лед.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте