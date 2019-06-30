Александр Жуков: "Победа сборной России на Европейских играх была очевидна"

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что победа сборной России в медальном зачете Европейских игр в Минске была предсказуема.

Российские атлеты досрочно гарантировали себе первое место в общекомандном зачете Игр, которые в воскресенье завершатся в столице Белоруссии.

– Мне кажется, что это ожидаемая победа, так как у нас очень сильная команда, – цитирует "РИА Новости" Жукова. – На первых Играх мы заняли первое место, и сейчас в Минске эта победа была очевидна, но в любом случае это очень радостное событие. Мои поздравления нашей команде.