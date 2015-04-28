Российский дом на первых Европейских играх будет открыт в центре Баку

Дом сборной России на первых Европейских играх будет открыт в центре Баку, информирует ТАСС. Торжественное открытие с участием президента ОКР Александра Жукова пройдет 11 июня. Дом, который находится в пятиэтажном здании Россотрудничества, будет работать ежедневно с 10 утра с 11 по 28 июня. Первый этаж отдан в распоряжение болельщиков. На последующих будут экспозиции и пресс-зона.

В Доме будут проходить встречи с российскими спортсменами, представителями ОКР, известными деятелями науки и культуры России и Азербайджана. Первые Европейские игры пройдут в Баку 12 - 28 июня 2015 года.