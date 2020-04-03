5 упражнений, которые позволят держать себя в форме и «прожарят» тебя полностью

Карантин, самоизоляция... Сейчас всем приходится сидеть дома и придумывать упражнения поддержания формы. Фитнес-инструктор Ольга Шевякова показала комплекс из 5 упражнений для похудения в домашних условиях.

В режиме #stayhome расход калорий намного меньше, чем в привычном ритме жизни . Как же «потратить» себя без спортивного инвентаря и не покидая дом? Все просто — интенсивная тренировка, включающая в работу на все группы мышц и высокий темп выполнения упражнений .

Итак, поехали.

1. Берпи (без отжиманий)

Из положения «стоя» (ноги на ширине плеч) опускаемся в присед, фиксируемся руки на полу. Переносим вес тела на руки, а ноги «выбрасываем» назад. Далее напрягаем пресс и возвращаемся в положение приседа и выпрыгиваем с хлопком над головой.

Количество повторов 10

2. Выпрыгивание из приседа

Ноги на ширине плеч, спина прямая взгляд вперед, пресс напряжен. Приседаем так, чтобы таз стремился назад, а корпус вперед, колени за носки не выходят. Садимся до угла 90 градусов и выпрыгиваем вверх.

Количество повторов — 20

3. Отжимания с шагом в сторону

Опускаемся на пол, руки шире плеч, локти развёрнуты по направлению к телу, стоим на носках . Отжимаемся и делаем шаг вправо руками и ногами. Далее шаг влево.

Количество повторов — 10

4.Выпады назад

Из положения стоя делаем шаг назад. Опорная стопа прижата к полу, другая нога на носке. Опускаемся в выпад так, чтобы угол 90 градусов в коленях был в обеих ногах.

Кол-во повторов 20

5.Скалолаз 30 сек. + скручивания

Переходим в «упор лежа». В быстром темпе подтянуть колену к корпусу, повторить то же самое с другой стороны.

Скручивания. Ложимся на спину, ноги на ширене плеч, руки за головой, тянемся корпусом к коленям так, чтобы стопы не отрывались от пола.