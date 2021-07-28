Словенец Роглич стал олимпийским чемпионом в раздельной гонке, россиянин Власов показал 20-й результат
11:17
Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем шоссейной гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию 44,2 км за 55 минут 4,19 секунды.
Вторым стал Том Дюмулен из Нидерландов, третьим — австралиец Роан Деннис.
Россиянин Александр Власов занял только 20-е место.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Гонка с раздельным стартом
Финал
1. Примож Роглич (Словения) — 55:04.19
2. Том Дюмулен (Нидерланды) — 56:05.58
3. Роан Деннис (Австралия, Garmin) — 56:08.09
20. Александр Власов (Россия) — 58:55.40
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