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Словенец Роглич стал олимпийским чемпионом в раздельной гонке, россиянин Власов показал 20-й результат

11:17
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Словенский велогонщик Примож Роглич стал победителем шоссейной гонки с раздельным стартом на Олимпийских играх в Токио. Он преодолел дистанцию 44,2 км за 55 минут 4,19 секунды.

Вторым стал Том Дюмулен из Нидерландов, третьим — австралиец Роан Деннис.

Россиянин Александр Власов занял только 20-е место.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Гонка с раздельным стартом

Финал

1. Примож Роглич (Словения) — 55:04.19

2. Том Дюмулен (Нидерланды) — 56:05.58

3. Роан Деннис (Австралия, Garmin) — 56:08.09

20. Александр Власов (Россия) — 58:55.40

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Иван Шитик все материалы автора

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